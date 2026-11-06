Lundin Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lundin Gold hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,69 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lundin Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 886,2 Millionen CAD gegenüber 615,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at