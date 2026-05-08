Lundin Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lundin Mining hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,45 CAD. Im letzten Jahr hatte Lundin Mining einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,61 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at