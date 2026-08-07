Lundin Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lundin Mining hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,370 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lundin Mining einen Umsatz von 1,26 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at