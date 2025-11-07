Lundin Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lundin Mining hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,84 Prozent auf 1,33 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at