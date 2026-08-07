Lundin Petroleum A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lundin Petroleum A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lundin Petroleum A ein Ergebnis je Aktie von -0,440 SEK vermeldet.

Beim Umsatz wurden 67,5 Millionen SEK gegenüber 49,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at