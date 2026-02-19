Lundin Petroleum A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lundin Petroleum A veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 104,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 81,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,000 SEK. Im Vorjahr waren -0,570 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 319,88 Millionen SEK, während im Vorjahr 293,92 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,096 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 31,94 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at