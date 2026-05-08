Lundin Petroleum A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lundin Petroleum A hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 155,1 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at