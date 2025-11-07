Lundin Petroleum A präsentierte Quartalsergebnisse

Lundin Petroleum A stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,460 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 239,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 18,3 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at