Lundin Petroleum A präsentierte Quartalsergebnisse

Lundin Petroleum A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,330 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lundin Petroleum A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,5 Millionen SEK im Vergleich zu 62,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at