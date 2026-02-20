20.02.2026 06:31:28

Lundin Petroleum (spons ADRs) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lundin Petroleum (spons ADRs) ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lundin Petroleum (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Lundin Petroleum (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,100 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 32,62 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,80 Millionen USD in den Büchern standen.

