BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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Optimistische Analyse 16.09.2026 10:26:39

Lungenkrebs-Kombination überzeugt: Berenberg schraubt Kursziel für die BioNTech-Aktie hoch

Lungenkrebs-Kombination überzeugt: Berenberg schraubt Kursziel für die BioNTech-Aktie hoch

Berenberg hebt das Kursziel für BioNTech an. Grund sind vielversprechende Studienergebnisse bei der Behandlung von Lungenkrebs.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BioNTech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus.

Anleger reagieren auf die Einstufung kaum. Die BioNTech-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise marginale 0,03 Prozent fester bei 96,72 US-Dollar.

/rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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BioNTech-Aktie unter Druck: Rückschlag bei mRNA-Studie zu Darmkrebs

Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

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15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
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