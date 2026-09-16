BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|Optimistische Analyse
|
16.09.2026 10:26:39
Lungenkrebs-Kombination überzeugt: Berenberg schraubt Kursziel für die BioNTech-Aktie hoch
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BioNTech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus.
Anleger reagieren auf die Einstufung kaum. Die BioNTech-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise marginale 0,03 Prozent fester bei 96,72 US-Dollar.
/rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images
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