Lungyen Life Service: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lungyen Life Service präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,470 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 821,0 Millionen TWD in den Büchern – ein Minus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lungyen Life Service 891,9 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

