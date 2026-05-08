Lungyen Life Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lungyen Life Service hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,920 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,19 Prozent zurück. Hier wurden 1,06 Milliarden TWD gegenüber 1,16 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at