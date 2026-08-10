Lungyen Life Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lungyen Life Service hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lungyen Life Service ein EPS von 0,160 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 984,6 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,17 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at