Lungyen Life Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lungyen Life Service hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,79 TWD. Im letzten Jahr hatte Lungyen Life Service einen Gewinn von 1,53 TWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 893,9 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,29 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Lungyen Life Service hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,75 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,83 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 4,05 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,16 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at