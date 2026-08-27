Luoyang Jianlong Micro-Nano New Material A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Luoyang Jianlong Micro-Nano New Material A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 CNY gegenüber 0,240 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 211,1 Millionen CNY gegenüber 200,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at