Lupatech SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lupatech SA ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lupatech SA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,23 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lupatech SA ein EPS von -0,270 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 76,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,3 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,4 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at