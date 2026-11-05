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05.11.2026 06:31:28
Lupin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lupin hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,27 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,36 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,27 Milliarden INR – ein Plus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lupin 70,48 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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