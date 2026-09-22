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Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Index-Performance im Fokus 22.09.2026 15:58:49

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen

Der LUS-DAX zeigt sich am Dienstag wenig verändert.

Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent fester bei 25 674,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 785,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 419,00 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26 111,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 095,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 583,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,51 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4,59 Prozent auf 22,54 EUR), adidas (+ 3,21 Prozent auf 147,75 EUR), GEA (+ 2,60 Prozent auf 67,20 EUR), Beiersdorf (+ 2,31 Prozent auf 76,24 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,30 Prozent auf 58,70 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Allianz (-2,20 Prozent auf 435,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 37,52 EUR), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 1 002,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,83 Prozent auf 504,60 EUR) und Hannover Rück (-0,79 Prozent auf 252,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 3 149 324 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211,357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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adidas 146,90 2,58% adidas
Allianz 433,30 -2,72% Allianz
Beiersdorf AG 76,72 3,09% Beiersdorf AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 58,56 2,31% DHL Group (ex Deutsche Post)
GEA 67,15 2,44% GEA
Hannover Rück 253,40 -0,24% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 75,16 2,57% Henkel KGaA Vz.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 503,80 -0,87% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 991,90 -2,18% Rheinmetall AG
SAP SE 182,42 -0,21% SAP SE
Siemens Healthineers AG 37,49 -0,87% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,18 0,08% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,36 -1,17% Vonovia SE
Zalando 22,37 3,71% Zalando

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