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LUS-DAX aktuell 06.10.2026 17:58:26

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent höher bei 25 451,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 296,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 522,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26 052,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 826,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 453,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,60 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 2,81 Prozent auf 70,94 EUR), Brenntag SE (+ 2,56 Prozent auf 60,86 EUR), HOCHTIEF (+ 2,54 Prozent auf 412,40 EUR), Henkel vz (+ 2,32 Prozent auf 73,32 EUR) und Merck (+ 2,17 Prozent auf 139,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), MTU Aero Engines (-1,24 Prozent auf 365,70 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Daimler Truck (-0,41 Prozent auf 40,91 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 499 712 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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