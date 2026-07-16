Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Marktbericht
|
16.07.2026 12:26:48
LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell
Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,65 Prozent auf 24 830,50 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 066,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 821,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 756,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 105,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 182,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 0,75 Prozent auf 35,01 EUR), BASF (+ 0,60 Prozent auf 48,23 EUR), SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 137,74 EUR), Commerzbank (+ 0,24 Prozent auf 38,12 EUR) und Airbus SE (+ 0,23 Prozent auf 195,82 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-3,00 Prozent auf 65,29 EUR), RWE (-2,57 Prozent auf 55,26 EUR), EON SE (-2,15 Prozent auf 18,93 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 42,08 EUR) und Siemens Energy (-1,88 Prozent auf 149,32 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 246 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 208,022 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler Truck
|
16.07.26
|LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
15.07.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
15.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
15.07.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.07.26