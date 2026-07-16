LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,65 Prozent auf 24 830,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 066,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 821,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 756,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 105,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 182,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 0,75 Prozent auf 35,01 EUR), BASF (+ 0,60 Prozent auf 48,23 EUR), SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 137,74 EUR), Commerzbank (+ 0,24 Prozent auf 38,12 EUR) und Airbus SE (+ 0,23 Prozent auf 195,82 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-3,00 Prozent auf 65,29 EUR), RWE (-2,57 Prozent auf 55,26 EUR), EON SE (-2,15 Prozent auf 18,93 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 42,08 EUR) und Siemens Energy (-1,88 Prozent auf 149,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 246 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 208,022 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at