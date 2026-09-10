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Marktbericht 10.09.2026 15:58:56

LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell

LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr 0,45 Prozent auf 25 410,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 621,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 388,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 340,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 046,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 583,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 2,20 Prozent auf 251,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,12 Prozent auf 279,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,69 Prozent auf 504,40 EUR), Continental (+ 1,46 Prozent auf 70,70 EUR) und BASF (+ 1,23 Prozent auf 53,35 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-6,57 Prozent auf 407,00 EUR), adidas (-4,40 Prozent auf 140,00 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 176,86 EUR), Zalando (-3,01 Prozent auf 22,25 EUR) und Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 142,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 550 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,718 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 142,35 -0,11% adidas
BASF 51,75 -2,63% BASF
Continental AG 70,50 0,48% Continental AG
Deutsche Bank AG 34,96 0,60% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 278,40 -0,32% Deutsche Börse AG
Hannover Rück 253,00 1,69% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 73,54 0,03% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 410,80 0,44% HOCHTIEF AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 507,40 1,95% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 175,88 -0,25% SAP SE
Siemens Energy AG 143,92 2,48% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,78 -0,59% Volkswagen (VW) AG Vz.
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