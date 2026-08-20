SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Index-Performance im Fokus 20.08.2026 12:27:20

LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX mittags

LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX verliert am Donnerstagmittag an Boden.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,42 Prozent leichter bei 25 981,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 927,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 129,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 24 711,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 765,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24 303,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,76 Prozent aufwärts. Bei 26 576,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 1,40 Prozent auf 68,08 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR), Symrise (+ 1,07 Prozent auf 88,50 EUR), Daimler Truck (+ 0,86 Prozent auf 45,59 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,69 Prozent auf 75,36 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,98 Prozent auf 59,84 EUR), Merck (-2,24 Prozent auf 135,25 EUR), Bayer (-1,78 Prozent auf 48,14 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR) und BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 213 772 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 151,35 -2,76% adidas
BASF 51,26 -0,91% BASF
Bayer 48,43 -1,59% Bayer
Brenntag SE 60,78 -1,20% Brenntag SE
Continental AG 67,44 0,66% Continental AG
Daimler Truck 45,18 0,11% Daimler Truck
Henkel KGaA Vz. 75,06 -0,42% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 55,41 0,98% Infineon AG
Merck KGaA 137,65 -0,90% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 38,18 0,81% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,20 0,47% SAP SE
Symrise AG 88,98 1,76% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,54 -0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 956,00 -0,52%

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