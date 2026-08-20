SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Fokus
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20.08.2026 12:27:20
LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX mittags
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,42 Prozent leichter bei 25 981,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 927,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 129,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 24 711,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 765,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24 303,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,76 Prozent aufwärts. Bei 26 576,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 1,40 Prozent auf 68,08 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR), Symrise (+ 1,07 Prozent auf 88,50 EUR), Daimler Truck (+ 0,86 Prozent auf 45,59 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,69 Prozent auf 75,36 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,98 Prozent auf 59,84 EUR), Merck (-2,24 Prozent auf 135,25 EUR), Bayer (-1,78 Prozent auf 48,14 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR) und BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 213 772 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,35
|-2,76%
|BASF
|51,26
|-0,91%
|Bayer
|48,43
|-1,59%
|Brenntag SE
|60,78
|-1,20%
|Continental AG
|67,44
|0,66%
|Daimler Truck
|45,18
|0,11%
|Henkel KGaA Vz.
|75,06
|-0,42%
|Infineon AG
|55,41
|0,98%
|Merck KGaA
|137,65
|-0,90%
|QIAGEN N.V.
|38,18
|0,81%
|SAP SE
|185,20
|0,47%
|Symrise AG
|88,98
|1,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,54
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 956,00
|-0,52%
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