LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Mit dem LUS-DAX geht es aktuell aufwärts.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 2,41 Prozent höher bei 25 043,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25 071,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 455,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 23 213,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 24 775,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 146,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,94 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 10,42 Prozent auf 315,70 EUR), BMW (+ 7,54 Prozent auf 83,04 EUR), Continental (+ 7,41 Prozent auf 66,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 5,45 Prozent auf 88,96 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,13 Prozent auf 50,66 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen RWE (-2,39 Prozent auf 58,82 EUR), Deutsche Börse (-1,86 Prozent auf 252,80 EUR), Brenntag SE (-1,82 Prozent auf 61,58 EUR), Fresenius SE (-1,39 Prozent auf 38,89 EUR) und Infineon (-0,84 Prozent auf 59,99 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 895 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 190,223 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at