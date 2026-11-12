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12.11.2026 12:26:50
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu
Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent stärker bei 26 842,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 26 768,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 000,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 254,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 12.08.2026, mit 26 358,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 433,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4,11 Prozent auf 28,89 EUR), Siemens (+ 3,30 Prozent auf 286,15 EUR), HOCHTIEF (+ 2,83 Prozent auf 384,60 EUR), Fresenius SE (+ 2,29 Prozent auf 54,03 EUR) und Merck (+ 1,95 Prozent auf 154,55 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 51,53 EUR), Henkel vz (-0,68 Prozent auf 87,00 EUR), Commerzbank (-0,27 Prozent auf 40,05 EUR) und BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 780 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 237,032 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|BMW AG
|57,46
|0,74%
|Brenntag SE
|58,58
|1,95%
|Commerzbank
|39,82
|0,53%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|53,53
|0,81%
|Henkel KGaA Vz.
|86,86
|0,98%
|HOCHTIEF AG
|373,20
|-1,43%
|Infineon AG
|50,21
|-2,66%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,52
|-0,18%
|Merck KGaA
|149,35
|0,98%
|SAP SE
|212,75
|0,57%
|Siemens AG
|279,45
|-0,23%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,44
|-0,09%
|Zalando
|28,36
|0,50%
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