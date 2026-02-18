Siemens Energy Aktie
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu
Am Mittwoch springt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 25 120,50 Punkte an.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 038,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 171,00 Punkten.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 185,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der LUS-DAX 22 855,00 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,26 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 24 214,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,36 Prozent auf 1 649,50 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 241,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 164,15 EUR), Porsche Automobil (+ 1,79 Prozent auf 36,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,44 Prozent auf 197,75 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-5,39 Prozent auf 46,66 EUR), Brenntag SE (-4,80 Prozent auf 54,70 EUR), BASF (-1,62 Prozent auf 49,80 EUR), Merck (-0,75 Prozent auf 126,05 EUR) und adidas (-0,74 Prozent auf 155,30 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 752 958 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Mit 6,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
