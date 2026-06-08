Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Index-Performance im Fokus
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08.06.2026 17:59:11
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone
Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,59 Prozent höher bei 24 618,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 730,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 334,50 Zähler.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Stand von 24 402,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 656,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 318,00 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,214 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 1,92 Prozent auf 164,55 EUR), Porsche Automobil (+ 1,28 Prozent auf 30,96 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 78,24 EUR), Daimler Truck (+ 1,12 Prozent auf 41,59 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 48,36 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil BASF (-4,18 Prozent auf 48,85 EUR), Heidelberg Materials (-3,63 Prozent auf 172,75 EUR), Brenntag SE (-3,45 Prozent auf 54,84 EUR), Zalando (-2,56 Prozent auf 24,01 EUR) und Vonovia SE (-2,43 Prozent auf 19,70 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6 842 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 204,897 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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