LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung im Minus

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:27 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent auf 15 105,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 15 077,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 191,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 735,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 15 636,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, bei 12 228,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 7,46 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Zähler.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,58 Prozent auf 244,50 EUR), adidas (+ 1,86 Prozent auf 162,20 EUR), RWE (+ 0,76 Prozent auf 32,98 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 20,24 EUR) und Siemens Energy (+ 0,61 Prozent auf 11,53 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen BASF (-2,40 Prozent auf 40,82 EUR), Daimler Truck (-2,33 Prozent auf 31,91 EUR), Zalando (-2,20 Prozent auf 21,30 EUR), Symrise (-2,01 Prozent auf 87,54 EUR) und Continental (-1,90 Prozent auf 65,04 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 409 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 144,528 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,67 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, die höchste im Index.

