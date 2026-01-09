Hannover Rück Aktie
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,29 Prozent schwächer bei 25 125,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 197,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 112,00 Zählern.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 115,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 621,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 329,00 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 125,65 EUR), Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 85,45 EUR), Beiersdorf (+ 1,48 Prozent auf 94,32 EUR), Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 71,04 EUR) und Zalando (+ 1,32 Prozent auf 25,31 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Deutsche Börse (-1,26 Prozent auf 211,10 EUR), Bayer (-1,18 Prozent auf 39,07 EUR), Hannover Rück (-1,12 Prozent auf 247,40 EUR), Vonovia SE (-1,02 Prozent auf 25,23 EUR) und Allianz (-0,97 Prozent auf 386,40 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 409 528 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,282 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
