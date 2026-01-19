LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone

Der LUS-DAX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,05 Prozent höher bei 25 032,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 920,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 045,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.12.2025, einen Stand von 24 288,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 985,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Wert von 20 879,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,90 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. 24 447,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 6,86 Prozent auf 44,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,89 Prozent auf 1 938,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 212,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 27,19 EUR) und EON SE (+ 0,32 Prozent auf 17,47 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen BMW (-4,06 Prozent auf 85,12 EUR), Porsche Automobil (-3,55 Prozent auf 36,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,53 Prozent auf 97,82 EUR), adidas (-3,44 Prozent auf 154,35 EUR) und Infineon (-3,41 Prozent auf 40,50 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 106 489 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at