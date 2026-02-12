Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 12.02.2026 12:27:08

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 1,08 Prozent fester bei 25 193,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 925,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 221,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 431,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 433,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 22 321,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 7,02 Prozent auf 274,25 EUR), Commerzbank (+ 4,28 Prozent auf 36,03 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,26 Prozent auf 31,36 EUR), Continental (+ 3,10 Prozent auf 73,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,21 Prozent auf 207,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-2,88 Prozent auf 73,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,78 Prozent auf 56,34 EUR), RWE (-2,65 Prozent auf 52,80 EUR), Heidelberg Materials (-2,58 Prozent auf 207,90 EUR) und Scout24 (-1,67 Prozent auf 70,75 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 603 318 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 202,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten