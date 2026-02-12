LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 1,08 Prozent fester bei 25 193,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 925,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 221,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 431,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 433,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 22 321,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 7,02 Prozent auf 274,25 EUR), Commerzbank (+ 4,28 Prozent auf 36,03 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,26 Prozent auf 31,36 EUR), Continental (+ 3,10 Prozent auf 73,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,21 Prozent auf 207,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-2,88 Prozent auf 73,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,78 Prozent auf 56,34 EUR), RWE (-2,65 Prozent auf 52,80 EUR), Heidelberg Materials (-2,58 Prozent auf 207,90 EUR) und Scout24 (-1,67 Prozent auf 70,75 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 603 318 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 202,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

