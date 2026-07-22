SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 22.07.2026 15:58:44

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 25 190,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 948,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 264,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 095,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 193,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 24 063,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,54 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit GEA (+ 5,82 Prozent auf 62,70 EUR), Airbus SE (+ 5,25 Prozent auf 204,75 EUR), Brenntag SE (+ 2,48 Prozent auf 59,58 EUR), RWE (+ 2,20 Prozent auf 59,48 EUR) und Merck (+ 2,20 Prozent auf 137,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-4,78 Prozent auf 150,58 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,02 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 69,50 EUR), HOCHTIEF (-1,64 Prozent auf 456,60 EUR) und Bayer (-1,60 Prozent auf 46,86 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 899 674 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 202,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten