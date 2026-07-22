LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 25 190,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 948,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 264,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 095,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 193,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 24 063,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,54 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit GEA (+ 5,82 Prozent auf 62,70 EUR), Airbus SE (+ 5,25 Prozent auf 204,75 EUR), Brenntag SE (+ 2,48 Prozent auf 59,58 EUR), RWE (+ 2,20 Prozent auf 59,48 EUR) und Merck (+ 2,20 Prozent auf 137,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-4,78 Prozent auf 150,58 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,02 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 69,50 EUR), HOCHTIEF (-1,64 Prozent auf 456,60 EUR) und Bayer (-1,60 Prozent auf 46,86 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 899 674 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 202,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at