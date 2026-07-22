SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursentwicklung
|
22.07.2026 15:58:44
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 25 190,50 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 948,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 264,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 095,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 193,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 24 063,00 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,54 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit GEA (+ 5,82 Prozent auf 62,70 EUR), Airbus SE (+ 5,25 Prozent auf 204,75 EUR), Brenntag SE (+ 2,48 Prozent auf 59,58 EUR), RWE (+ 2,20 Prozent auf 59,48 EUR) und Merck (+ 2,20 Prozent auf 137,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-4,78 Prozent auf 150,58 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,02 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 69,50 EUR), HOCHTIEF (-1,64 Prozent auf 456,60 EUR) und Bayer (-1,60 Prozent auf 46,86 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 899 674 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 202,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
23:12
|ROUNDUP: SAP kann überraschend viele Cloudverträge abschließen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
22:30
|SAP senkt Ausblick für operativen Gewinn wegen Zukäufen - Wachstum aber stark (dpa-AFX)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)