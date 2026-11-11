L&S DAX Indikation

26 712,00
-56,00
-0,21 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 11.11.2026 15:58:48

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Das macht der LUS-DAX heute.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 26 586,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 487,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 658,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 398,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 194,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,22 Prozent. Bei 26 690,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 129,40 EUR), Infineon (+ 4,89 Prozent auf 51,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 59,74 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 324,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,20 Prozent auf 69,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-5,38 Prozent auf 807,40 EUR), Brenntag SE (-3,15 Prozent auf 59,66 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 27,80 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 18,87 EUR) und Commerzbank (-1,15 Prozent auf 39,71 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 151 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 57,46 -3,40% Brenntag SE
Commerzbank 39,61 -0,98% Commerzbank
Deutsche Börse AG 326,50 -0,18% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 59,96 -0,03% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 19,01 0,53% E.ON SE
Henkel KGaA Vz. 86,02 -1,65% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 51,58 -1,04% Infineon AG
Rheinmetall AG 771,20 -4,10% Rheinmetall AG
SAP SE 211,55 0,09% SAP SE
Siemens Energy AG 131,06 -0,86% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 -2,68% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,88 -0,79% Vonovia SE
Zalando 28,22 1,69% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 710,00 -0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen