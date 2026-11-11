LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 26 586,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 487,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 658,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 398,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 194,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,22 Prozent. Bei 26 690,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 129,40 EUR), Infineon (+ 4,89 Prozent auf 51,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 59,74 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 324,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,20 Prozent auf 69,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-5,38 Prozent auf 807,40 EUR), Brenntag SE (-3,15 Prozent auf 59,66 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 27,80 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 18,87 EUR) und Commerzbank (-1,15 Prozent auf 39,71 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 151 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at