LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr 0,33 Prozent auf 24 858,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 734,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 011,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 399,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Stand von 22 913,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 501,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Merck (+ 4,89 Prozent auf 146,95 EUR), Siemens Energy (+ 3,69 Prozent auf 165,76 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 82,18 EUR), adidas (+ 2,98 Prozent auf 181,25 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,81 Prozent auf 52,62 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,47 Prozent auf 41,11 EUR), SAP SE (-2,09 Prozent auf 132,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,32 Prozent auf 26,09 EUR), BASF (-1,19 Prozent auf 48,31 EUR) und Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 242,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 892 133 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at