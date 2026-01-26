Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|LUS-DAX aktuell
|
26.01.2026 09:29:20
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 24 905,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 800,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 916,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 24 204,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 377,00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,38 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,47 Prozent auf 35,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 33,24 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 17,13 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 239,20 EUR) und adidas (+ 0,80 Prozent auf 144,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Airbus SE (-1,38 Prozent auf 203,85 EUR), SAP SE (-1,13 Prozent auf 195,68 EUR), Daimler Truck (-1,09 Prozent auf 40,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 104,70 EUR) und Fresenius SE (-0,70 Prozent auf 48,03 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 357 179 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 225,350 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
