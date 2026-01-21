LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 24 498,50 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 704,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 344,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 24 288,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Wert von 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 133,00 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,275 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 344,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 4,85 Prozent auf 46,25 EUR), BASF (+ 3,97 Prozent auf 45,35 EUR), Daimler Truck (+ 3,45) Prozent auf 41,38 EUR), Brenntag SE (+ 2,61 Prozent auf 49,55 EUR) und Henkel vz (+ 1,82 Prozent auf 71,48 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,13 Prozent auf 507,20 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1 853,50 EUR), Deutsche Börse (-2,83 Prozent auf 209,30 EUR), Hannover Rück (-2,31 Prozent auf 236,80 EUR) und Siemens Healthineers (-2,00 Prozent auf 43,63 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 902 131 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at