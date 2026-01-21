SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
21.01.2026 17:58:53
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück
Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 24 498,50 Punkte zurück.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 704,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 344,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 24 288,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Wert von 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 133,00 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,275 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 344,00 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 4,85 Prozent auf 46,25 EUR), BASF (+ 3,97 Prozent auf 45,35 EUR), Daimler Truck (+ 3,45) Prozent auf 41,38 EUR), Brenntag SE (+ 2,61 Prozent auf 49,55 EUR) und Henkel vz (+ 1,82 Prozent auf 71,48 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,13 Prozent auf 507,20 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1 853,50 EUR), Deutsche Börse (-2,83 Prozent auf 209,30 EUR), Hannover Rück (-2,31 Prozent auf 236,80 EUR) und Siemens Healthineers (-2,00 Prozent auf 43,63 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 902 131 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|Stabiler Handel: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs vom Donnerstag (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)