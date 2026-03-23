Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Kursentwicklung im Fokus
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23.03.2026 12:26:45
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX geht nahezu durch die Decke
Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 3,18 Prozent auf 22 756,00 Punkte nach oben.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 21 861,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 318,50 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 990,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 914,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 7,37 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 4,41 Prozent auf 50,62 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 145,30 EUR), Siemens (+ 2,87 Prozent auf 209,60 EUR), Airbus SE (+ 2,82 Prozent auf 165,46 EUR) und Commerzbank (+ 2,60 Prozent auf 31,12 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-1,63 Prozent auf 21,09 EUR), RWE (-0,46 Prozent auf 55,92 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,37 Prozent auf 37,60 EUR), QIAGEN (-0,34 Prozent auf 34,69 EUR) und Henkel vz (-0,27 Prozent auf 65,98 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 226 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 179,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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