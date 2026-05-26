LUS-DAX aktuell: LUS-DAX gibt am Mittag nach

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent leichter bei 25 257,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 176,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 382,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 24 237,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 324,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 007,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,81 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell EON SE (+ 1,11 Prozent auf 18,64 EUR), Zalando (+ 1,10 Prozent auf 21,96 EUR), BMW (+ 0,24 Prozent auf 75,62 EUR), Porsche Automobil (+ 0,22 Prozent auf 32,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,18 Prozent auf 91,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-2,45 Prozent auf 306,40 EUR), Scout24 (-2,42 Prozent auf 70,55 EUR), Merck (-1,92 Prozent auf 127,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,31 Prozent auf 34,66 EUR) und Infineon (-1,29 Prozent auf 75,74 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 257 072 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,42 zu Buche schlagen. Mit 6,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at