LUS-DAX-Performance im Blick 11.02.2026 15:58:45

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus

LUS-DAX-Handel heute.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,16 Prozent tiefer bei 24 975,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 047,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 846,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 279,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 24 194,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 096,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,66 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 7,17 Prozent auf 161,40 EUR), Vonovia SE (+ 2,95 Prozent auf 25,83 EUR), Daimler Truck (+ 1,81 Prozent auf 43,81 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 534,80 EUR) und RWE (+ 1,42 Prozent auf 54,26 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-4,33 Prozent auf 21,43 EUR), Scout24 (-4,00 Prozent auf 72,00 EUR), Commerzbank (-3,26 Prozent auf 34,11 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 204,80 EUR) und SAP SE (-2,03 Prozent auf 174,66 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 080 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 199,709 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,02 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

11:06 Siemens Energy Buy UBS AG
09:57 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
09:38 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:12 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 104,40 -0,29% Beiersdorf AG
Commerzbank 34,03 -3,71% Commerzbank
Daimler Truck 43,68 2,08% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 203,90 -2,81% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 30,74 1,69% Deutsche Telekom AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 534,00 1,17% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 35,92 0,64% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 54,16 1,46% RWE AG St.
SAP SE 171,92 -3,39% SAP SE
Scout24 72,10 -4,19% Scout24
Siemens AG 256,30 -0,85% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,90 6,13% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,90 0,05% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 25,91 3,19% Vonovia SE
Zalando 21,36 -4,13% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 916,50 -0,40%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

