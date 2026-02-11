SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
11.02.2026 15:58:45
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,16 Prozent tiefer bei 24 975,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 047,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 846,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 279,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 24 194,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 096,00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,66 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 7,17 Prozent auf 161,40 EUR), Vonovia SE (+ 2,95 Prozent auf 25,83 EUR), Daimler Truck (+ 1,81 Prozent auf 43,81 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 534,80 EUR) und RWE (+ 1,42 Prozent auf 54,26 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-4,33 Prozent auf 21,43 EUR), Scout24 (-4,00 Prozent auf 72,00 EUR), Commerzbank (-3,26 Prozent auf 34,11 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 204,80 EUR) und SAP SE (-2,03 Prozent auf 174,66 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 080 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 199,709 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,02 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11:58
|UBS AG: Siemens Energy-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
11:55
|AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy setzt Rekordlauf fort - KI-Strombedarf treibt an (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:06
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09:57
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09:57
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09:57
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|104,40
|-0,29%
|Commerzbank
|34,03
|-3,71%
|Daimler Truck
|43,68
|2,08%
|Deutsche Börse AG
|203,90
|-2,81%
|Deutsche Telekom AG
|30,74
|1,69%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|534,00
|1,17%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,92
|0,64%
|RWE AG St.
|54,16
|1,46%
|SAP SE
|171,92
|-3,39%
|Scout24
|72,10
|-4,19%
|Siemens AG
|256,30
|-0,85%
|Siemens Energy AG
|161,90
|6,13%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,90
|0,05%
|Vonovia SE
|25,91
|3,19%
|Zalando
|21,36
|-4,13%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 916,50
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.