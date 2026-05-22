Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 22.05.2026 12:27:09

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot

Wenig Veränderung ist am Mittag in Frankfurt zu beobachten.

Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 24 808,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 676,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 926,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 24 193,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der LUS-DAX bei 25 236,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, einen Stand von 24 035,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,985 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,85 Prozent auf 71,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,78 Prozent auf 49,72 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 21,26 EUR), Symrise (+ 2,68 Prozent auf 79,70 EUR) und adidas (+ 2,47 Prozent auf 153,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,67 Prozent auf 36,96 EUR), Vonovia SE (-4,53 Prozent auf 21,28 EUR), Scout24 (-2,21 Prozent auf 68,65 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 39,07 EUR) und Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 57,30 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 590 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten