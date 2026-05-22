LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot

Wenig Veränderung ist am Mittag in Frankfurt zu beobachten.

Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 24 808,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 676,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 926,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 24 193,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der LUS-DAX bei 25 236,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, einen Stand von 24 035,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,985 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,85 Prozent auf 71,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,78 Prozent auf 49,72 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 21,26 EUR), Symrise (+ 2,68 Prozent auf 79,70 EUR) und adidas (+ 2,47 Prozent auf 153,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,67 Prozent auf 36,96 EUR), Vonovia SE (-4,53 Prozent auf 21,28 EUR), Scout24 (-2,21 Prozent auf 68,65 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 39,07 EUR) und Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 57,30 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 590 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at