Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Kursentwicklung
|
22.05.2026 12:27:09
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot
Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 24 808,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 676,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 926,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 24 193,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der LUS-DAX bei 25 236,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, einen Stand von 24 035,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,985 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,85 Prozent auf 71,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,78 Prozent auf 49,72 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 21,26 EUR), Symrise (+ 2,68 Prozent auf 79,70 EUR) und adidas (+ 2,47 Prozent auf 153,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,67 Prozent auf 36,96 EUR), Vonovia SE (-4,53 Prozent auf 21,28 EUR), Scout24 (-2,21 Prozent auf 68,65 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 39,07 EUR) und Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 57,30 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 590 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
16:44
|EQS-News: Fresenius-Hauptversammlung 2026: Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu (EQS Group)
|
16:44
|EQS-News: 2026 Annual General Meeting of Fresenius: Shareholders approve all agenda items (EQS Group)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10:00
|EQS-News: 2026 Annual General Meeting: Fresenius delivers strong performance in 2025 and proposes 5% increase in dividends (EQS Group)
|
10:00
|EQS-News: Hauptversammlung 2026: Fresenius blickt auf sehr gutes Geschäftsjahr 2025 zurück und schlägt 5% mehr Dividende vor (EQS Group)