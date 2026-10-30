Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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LUS-DAX-Kursentwicklung 30.10.2026 12:26:50

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX gibt am fünften Tag der Woche nach.

Am Freitag gibt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 25 881,00 Punkte nach.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 040,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 876,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 25 116,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 25 692,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 128,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,35 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 4,02 Prozent auf 49,89 EUR), Beiersdorf (+ 3,02 Prozent auf 83,24 EUR), Henkel vz (+ 2,44 Prozent auf 80,60 EUR), Symrise (+ 2,16 Prozent auf 93,74 EUR) und Scout24 (+ 2,05 Prozent auf 84,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-5,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (-4,20 Prozent auf 51,74 EUR), HOCHTIEF (-2,55 Prozent auf 374,40 EUR), Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR) und Siemens (-2,34 Prozent auf 267,35 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 508 213 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 235,847 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Bayer 50,22 5,13% Bayer
Beiersdorf AG 82,56 2,00% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 79,96 1,55% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 370,40 -2,83% HOCHTIEF AG
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Scout24 84,30 2,37% Scout24
Siemens AG 263,65 -3,57% Siemens AG
Siemens Energy AG 126,38 -6,20% Siemens Energy AG
Symrise AG 92,76 0,87% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,13 0,81% Vonovia SE

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L&S DAX Indikation 25 770,00 -1,14%

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