Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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30.10.2026 12:26:50
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Am Freitag gibt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 25 881,00 Punkte nach.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 040,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 876,00 Zähler.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 25 116,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 25 692,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 128,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,35 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 4,02 Prozent auf 49,89 EUR), Beiersdorf (+ 3,02 Prozent auf 83,24 EUR), Henkel vz (+ 2,44 Prozent auf 80,60 EUR), Symrise (+ 2,16 Prozent auf 93,74 EUR) und Scout24 (+ 2,05 Prozent auf 84,50 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-5,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (-4,20 Prozent auf 51,74 EUR), HOCHTIEF (-2,55 Prozent auf 374,40 EUR), Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR) und Siemens (-2,34 Prozent auf 267,35 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 508 213 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 235,847 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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30.10.26
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30.10.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 leichter (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|50,22
|5,13%
|Beiersdorf AG
|82,56
|2,00%
|Deutsche Bank AG
|30,22
|-2,64%
|Deutsche Telekom AG
|26,00
|1,52%
|Henkel KGaA Vz.
|79,96
|1,55%
|HOCHTIEF AG
|370,40
|-2,83%
|Infineon AG
|50,81
|-4,40%
|SAP SE
|210,50
|0,72%
|Scout24
|84,30
|2,37%
|Siemens AG
|263,65
|-3,57%
|Siemens Energy AG
|126,38
|-6,20%
|Symrise AG
|92,76
|0,87%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
|Vonovia SE
|16,13
|0,81%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 770,00
|-1,14%
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