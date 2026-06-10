LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX schloss den Mittwochshandel mit Verlusten ab.

Am Mittwoch ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,37 Prozent auf 24 183,50 Punkte abwärts.

Bei 24 043,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 520,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 24 402,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Stand von 23 815,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, stand der LUS-DAX bei 23 987,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1,56 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), adidas (+ 2,84 Prozent auf 172,10 EUR), Zalando (+ 2,65 Prozent auf 25,15 EUR), Symrise (+ 2,02 Prozent auf 82,86 EUR) und QIAGEN (+ 1,65 Prozent auf 32,27 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), Commerzbank (-2,03 Prozent auf 36,22 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,78 Prozent auf 50,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 268 886 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 204,287 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,65 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at