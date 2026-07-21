LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Am Dienstag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,28 Prozent auf 25 028,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 701,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 037,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 997,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 24 195,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 24 244,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 5,53 Prozent auf 67,54 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,39 Prozent auf 43,28 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 44,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,28 Prozent auf 37,75 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 247,00 EUR), Scout24 (-2,42 Prozent auf 70,70 EUR), Siemens Healthineers (-2,38 Prozent auf 34,51 EUR) und Deutsche Telekom (-1,51 Prozent auf 26,68 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 223 671 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 201,657 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,86 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at