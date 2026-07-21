Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Performance 21.07.2026 17:58:48

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Der LUS-DAX gewann heute an Wert.

Am Dienstag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,28 Prozent auf 25 028,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 701,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 037,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 997,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 24 195,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 24 244,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 5,53 Prozent auf 67,54 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,39 Prozent auf 43,28 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 44,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,28 Prozent auf 37,75 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 247,00 EUR), Scout24 (-2,42 Prozent auf 70,70 EUR), Siemens Healthineers (-2,38 Prozent auf 34,51 EUR) und Deutsche Telekom (-1,51 Prozent auf 26,68 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 223 671 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 201,657 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,86 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

mehr Analysen
08.07.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 78,44 0,05% Beiersdorf AG
Commerzbank 38,33 2,46% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 27,18 1,72% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 43,55 -0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,61 -1,16% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 247,40 0,57% Hannover Rück
Infineon AG 69,60 2,53% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 504,00 0,52% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Scout24 69,10 -1,85% Scout24
Siemens AG 271,10 0,06% Siemens AG
Siemens Energy AG 150,90 -4,65% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 34,62 0,23% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,86 0,61% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 143,50 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-29-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036318458
19.07.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-29-1036318457
18.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-so-performten-die-dax-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318456
18.07.26 /nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-experten-zu-kaufen-1036331765
17.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318454

Börse aktuell - Live Ticker

Augen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen ist keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen