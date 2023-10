LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich schwächer

Der LUS-DAX notierte am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Donnerstag gab der LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,38 Prozent auf 15 081,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 044,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 162,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 15 752,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 918,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, stand der LUS-DAX bei 12 590,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 7,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Henkel vz (+ 1,94 Prozent auf 68,32 EUR), Zalando (+ 1,34 Prozent auf 20,46 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,86 Prozent auf 38,29 EUR), Beiersdorf (+ 0,83 Prozent auf 121,15 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,82 Prozent auf 160,65 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen adidas (-3,68 Prozent auf 156,16 EUR), Covestro (-2,16 Prozent auf 49,00 EUR), Porsche (-1,98 Prozent auf 88,24 EUR), Siemens Healthineers (-1,40 Prozent auf 47,74 EUR) und BASF (-1,21 Prozent auf 41,35 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 049 834 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 143,054 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,65 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at