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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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LUS-DAX aktuell 29.05.2026 09:28:57

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Der LUS-DAX gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:26 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent auf 25 093,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 203,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 083,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 804,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 908,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 936,00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,15 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Airbus SE (+ 1,87 Prozent auf 181,08 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 319,90 EUR), Rheinmetall (+ 1,29) Prozent auf 1 300,60 EUR), Scout24 (+ 1,22 Prozent auf 70,55 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 189,05 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Bank (-2,45 Prozent auf 27,71 EUR), Siemens Energy (-1,82 Prozent auf 163,72 EUR), Infineon (-1,14 Prozent auf 79,20 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 246,50 EUR) und Vonovia SE (-0,14 Prozent auf 21,63 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 374 470 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 208,899 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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