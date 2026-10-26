Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Index-Performance im Blick
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26.10.2026 09:28:24
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus
Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent fester bei 25 333,00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 345,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 187,00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der LUS-DAX bei 25 547,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der LUS-DAX 25 068,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 204,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,12 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,57 Prozent auf 45,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 120,46 EUR), Vonovia SE (+ 1,48 Prozent auf 16,81 EUR), RWE (+ 1,47 Prozent auf 56,44 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,18 Prozent auf 361,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), SAP SE (-0,70 Prozent auf 212,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Infineon (-0,63 Prozent auf 48,37 EUR) und Brenntag SE (-0,55 Prozent auf 61,96 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 263 357 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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