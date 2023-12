LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX gewinnt am Mittag an Wert.

Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 16 224,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 164,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 227,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 14 755,00 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 915,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Stand von 14 591,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 15,42 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 1,92 Prozent auf 11,49 EUR), Fresenius SE (+ 1,68 Prozent auf 29,05 EUR), Henkel vz (+ 1,57 Prozent auf 72,50 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 31,08 EUR) und Brenntag SE (+ 1,22 Prozent auf 78,20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Continental (-1,23 Prozent auf 70,72 EUR), MTU Aero Engines (-0,90 Prozent auf 186,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 106,04 EUR), Porsche Automobil vz (-0,73 Prozent auf 44,88 EUR) und Sartorius vz (-0,71 Prozent auf 292,40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 788 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 166,729 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,76 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at