Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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LUS-DAX-Performance im Blick 09.04.2026 12:26:56

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags mit Abgaben

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags mit Abgaben

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag fällt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,77 Prozent auf 23 806,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 24 001,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 743,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 23 785,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Stand von 25 279,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 21 463,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 3,09 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell BASF (+ 1,88 Prozent auf 53,19 EUR), Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 257,30 EUR), Brenntag SE (+ 1,18 Prozent auf 58,22 EUR), Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 274,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 554,60 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-3,73 Prozent auf 144,12 EUR), Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 536,00 EUR), Airbus SE (-2,43 Prozent auf 171,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,35 Prozent auf 53,11 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,29 Prozent auf 88,58 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 148 412 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,552 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 170,96 -0,12% Airbus SE
BASF 53,82 1,09% BASF
Beiersdorf AG 75,90 0,42% Beiersdorf AG
Brenntag SE 59,08 -0,30% Brenntag SE
Deutsche Börse AG 254,50 -0,12% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 31,34 0,48% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 276,00 0,00% Hannover Rück
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 53,34 -0,41% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 556,80 0,32% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 32,27 -0,03% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 540,40 -0,34% Rheinmetall AG
SAP SE 139,82 -0,68% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,76 0,02% Volkswagen (VW) AG Vz.

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