LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,77 Prozent auf 24 726,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 615,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 822,50 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 379,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 894,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 7,24 Prozent auf 1 718,00 EUR), Siemens Energy (+ 4,23 Prozent auf 128,00 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 39,20 EUR), Airbus SE (+ 1,54 Prozent auf 207,05 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,36 Prozent auf 44,74 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-2,51 Prozent auf 24,04 EUR), BASF (-1,85 Prozent auf 43,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 104,75 EUR), Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 48,81 EUR) und Hannover Rück (-1,56 Prozent auf 252,80 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 385 500 Aktien gehandelt. Mit 229,938 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at