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Kursentwicklung im Fokus 19.10.2026 15:58:48

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone

Der LUS-DAX erleidet am Montag Verluste.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,59 Prozent auf 25 246,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25 228,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 591,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 310,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24 816,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 985,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 1,35 Prozent auf 25,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), QIAGEN (+ 0,34 Prozent auf 41,17 EUR), Symrise (+ 0,22 Prozent auf 99,66 EUR) und Infineon (-0,04 Prozent auf 52,37 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Vonovia SE (-2,73 Prozent auf 16,37 EUR), Continental (-2,69 Prozent auf 68,10 EUR), Airbus SE (-2,62 Prozent auf 193,70 EUR) und Siemens (-2,46 Prozent auf 264,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 464 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 229,940 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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